Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников

Девятая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 14 февраля. Участники коалиции по обороне Украины на этот раз соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На переговорах может быть решен вопрос о поставках боевой авиации для украинских защитников.

Что известно об очередном заседании Рамштайн – в материале РБК-Украина ниже.

Рамштайн-9 в Бельгии

Переговорной площадкой для Контактной группы по военной поддержке Украины стал Брюссель. Встреча союзников состоится в штаб-квартире НАТО накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Заседание начнется во вторник 14 февраля в 11:00 (по киевскому времени) со вступительного слова руководителя Пентагона Ллойда Остина.

Темы встречи

Как анонсировал глава Минобороны Алексей Резников, на повестке дня переговоров будет защита неба Украины, в частности вопрос предоставления боевых самолетов.

Министр назвал еще несколько ключевых тем "Рамштайна-9":

расширение "танковой коалиции";

формирование запаса боеприпасов;

программы подготовки украинских военных;

стабильная поддержка в логистике, обслуживании, ремонте техники, практическая реализация "военного шенгена".

В свою очередь в Пентагоне заявили, что во время очередной встречи союзники сосредоточатся на самых актуальных проблемах Украины в сфере безопасности.

"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, чтобы они могли добиться успеха на поле боя", – заявил представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Ожидания Украины

После восьмого "бронетанкового" Рамштайна девятый может стать "авиационным". Такое предположение сделали в руководстве Украины по итогам январских переговоров.

Так, президент Владимир Зеленский призвал союзников на новой встрече "сделать шаг вперед" и обсудить отправку в Украину истребителей F-16 и дальнобойных ракет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк называет переговоры в формате "Рамштайн" аналитическим центром, где есть возможность обсудить каждый новый этап войны. По его словам, на данный момент важно перехватить инициативу на фронте.

Для противодействия оккупантам Силы обороны сейчас нуждаются в эффективной бронетехнике, дальнобойных ракетах и авиации. Поставки именно этих вооружений будут обсуждать союзники во время девятой встречи Рамштайн, считает Подоляк.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует "еще один прорыв" в отношениях с партнерами. Без подробностей Данилов заявил, что в результате девятого Рамштайна Украина получит "много интересных вещей".

Итоги прошлых переговоров

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось менее месяца назад. 20 января 2023 представители военных ведомств 50 стран встретились на авиабазе в Германии.

Главной темой было разблокирование поставок Украине немецких танков Leopard 2, но в тот день союзники не достигли консенсуса.

При этом было принято решение о начале обучения украинских военных на танках данного типа. Также страны объявили о новых пакетах военной помощи, которые включают системы ПВО, тяжелую бронетехнику и артиллерию, боеприпасы.

В частности, Германия объявила о поставках дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, Нидерланды – также о передаче ЗРК Patriot и ракет к ним, Португалия – о поставках бронетранспортеров M113. Швеция заявила об отправке БМП CV90 и САУ Archer. В США анонсировали ракеты для ЗРК NASAMS, системы ПВО Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker и др.

Однако уже 25 января был решен вопрос и о поставках немецких танков Украине. Правительство Германии приняло решение о передаче Leopard 2 на нужды ЗСУ и дало разрешение другим государствам на отправку в Украину этих танков.