Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Девятая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 14 февраля. Участники коалиции по обороне Украины на этот раз соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На переговорах может быть решен вопрос о поставках боевой авиации для украинских защитников.
Что известно об очередном заседании Рамштайн – в материале РБК-Украина ниже.
Рамштайн-9 в Бельгии
Переговорной площадкой для Контактной группы по военной поддержке Украины стал Брюссель. Встреча союзников состоится в штаб-квартире НАТО накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ.
Заседание начнется во вторник 14 февраля в 11:00 (по киевскому времени) со вступительного слова руководителя Пентагона Ллойда Остина.
Темы встречи
Как анонсировал глава Минобороны Алексей Резников, на повестке дня переговоров будет защита неба Украины, в частности вопрос предоставления боевых самолетов.
Министр назвал еще несколько ключевых тем "Рамштайна-9":
- расширение "танковой коалиции";
- формирование запаса боеприпасов;
- программы подготовки украинских военных;
- стабильная поддержка в логистике, обслуживании, ремонте техники, практическая реализация "военного шенгена".
В свою очередь в Пентагоне заявили, что во время очередной встречи союзники сосредоточатся на самых актуальных проблемах Украины в сфере безопасности.
"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, чтобы они могли добиться успеха на поле боя", – заявил представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
Ожидания Украины
После восьмого "бронетанкового" Рамштайна девятый может стать "авиационным". Такое предположение сделали в руководстве Украины по итогам январских переговоров.
Так, президент Владимир Зеленский призвал союзников на новой встрече "сделать шаг вперед" и обсудить отправку в Украину истребителей F-16 и дальнобойных ракет.
Советник главы ОП Михаил Подоляк называет переговоры в формате "Рамштайн" аналитическим центром, где есть возможность обсудить каждый новый этап войны. По его словам, на данный момент важно перехватить инициативу на фронте.
Для противодействия оккупантам Силы обороны сейчас нуждаются в эффективной бронетехнике, дальнобойных ракетах и авиации. Поставки именно этих вооружений будут обсуждать союзники во время девятой встречи Рамштайн, считает Подоляк.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует "еще один прорыв" в отношениях с партнерами. Без подробностей Данилов заявил, что в результате девятого Рамштайна Украина получит "много интересных вещей".
Итоги прошлых переговоров
Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось менее месяца назад. 20 января 2023 представители военных ведомств 50 стран встретились на авиабазе в Германии.
Главной темой было разблокирование поставок Украине немецких танков Leopard 2, но в тот день союзники не достигли консенсуса.
При этом было принято решение о начале обучения украинских военных на танках данного типа. Также страны объявили о новых пакетах военной помощи, которые включают системы ПВО, тяжелую бронетехнику и артиллерию, боеприпасы.
В частности, Германия объявила о поставках дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-T, Нидерланды – также о передаче ЗРК Patriot и ракет к ним, Португалия – о поставках бронетранспортеров M113. Швеция заявила об отправке БМП CV90 и САУ Archer. В США анонсировали ракеты для ЗРК NASAMS, системы ПВО Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker и др.
Однако уже 25 января был решен вопрос и о поставках немецких танков Украине. Правительство Германии приняло решение о передаче Leopard 2 на нужды ЗСУ и дало разрешение другим государствам на отправку в Украину этих танков.
Ранее сообщалось, 14-15 февраля в Брюсселе также запланировано заседание министров обороны стран Североатлантического Альянса с участием украинской стороны. На повестке дня будет ускорение военной помощи, одобренной партнерами для Украины.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что во время встречи министры обсудят возможность передачи Украине современных истребителей.