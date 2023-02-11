Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты будущего "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил ситуацию на фронте и приоритеты предстоящей встречи в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

"Провел телефонный разговор с моим большим другом и другом Украины Министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию на фронте и приоритеты на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится уже на следующей неделе. Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке Украины. Все это возможно благодаря нашим надежным и прозрачным отношениям", - написал Резников.