Рамштайн 5. Чого чекати від нової зустрічі міністрів оборони щодо України

Подробиці зустрічі

Сьогоднішнє засідання "Рамштайн" стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022.

За повідомленням командування ВПС США, глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і військових чиновників з усього світу для обговорення триваючої війни в Україні, і питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери.

Очікування від Рамштайн-5

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.

У Штатах підтвердили, що готують черговий військовий пакет, але поки що його зміст не розкривають. При цьому американський президент Джо Байден запросив у Конгресу виділити 11,7 млрд доларів для підтримки Україні.

Під час Рамштайну-5 можуть обговорити надання зимового екіпірування для українських захисників. Наприкінці липня Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати теплий одяг, взуття та зимові намети для 200 тисяч солдат ЗСУ. Альянс запропонував виділити на це кошти із спеціального трастового фонду.

Також в Офісі президента розраховують на отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони від західних партнерів.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав зброю, яка потрібна Україні для зміцнення позицій на полі бою: далекобійна артилерія, РСЗВ та ATACMS для знищення логістики росіян; засоби ППО та ПРО для захисту міст; ударні безпілотники; броньована техніка для контрнаступів ЗСУ.

Про що раніше домовилися союзники

Минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася онлайн 20 липня. Партнери підтвердили, що надаватимуть Україні будь-яку допомогу для боротьби з агресором та деокупації українських територій.

У ході конференції обговорили продовження постачання озброєнь, нові пакети підтримки та проведення тренувань українських військових.

Хоча деталі домовленостей не афішували, після переговорів було оголошено про передачу 4 додаткових HIMARS від США, а також снарядів для РСЗВ та артилерії, яку Україна раніше отримала від країн Заходу.

Хроніка переговорів "Рамштайн"

Міжнародні переговори щодо підтримки України у війні з РФ були організовані з ініціативи США.

Перша зустріч на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 26 квітня зібрала представників оборонних відомств 43 країн. У результаті було створено Консультативну групу (UDCG) і прийнято рішення проводити зустрічі щомісяця.

Вдруге союзники спілкувалися онлайн 23 травня. Після конференції глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що військову допомогу Україні вирішили надати 20 держав.

Переговори Рамштайн-3 відбулися 15 червня у Брюсселі. Брали участь представники близько 50 країн (приєдналися Грузія та Молдова). Її результатом стало постачання далекобійних РСЗВ HIMARS, M270 та іншого озброєння, що суттєво вплинуло на зміну ситуації на фронті.

20 липня Рамштайн-4 зібрав 50 учасників онлайн, 30 із них постачали озброєння для потреб українських військових. Міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі повідомив союзникам про головні пріоритети України: розблокування портів, ремонт іноземної військової техніки та впровадження "натівської" програми обліку LOGFAS.