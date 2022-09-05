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Члени НАТО почали збирати зимню форму для ЗСУ, - Spiegel

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Понеділок 05 вересня 2022 16:19
Члени НАТО почали збирати зимню форму для ЗСУ, - Spiegel Фото: Члени НАТО почали збирати зимню форму для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати зимовий одяг та зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ. За декілька тижнів вже майже половину запиту вдалося закрити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці липня написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для військових ЗСУ. Зокрема, йдеться про теплу форму та зимове взуття.

"За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли поставки. Відповідно до перших повідомлень, добрих 50 процентів потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті", - повідомили журналістам у НАТО.

Також до процесу планує долучитись і Німеччина. Проте вже зараз можна констатувати певні труднощі, оскільки запаси зимового спорядження в більшості країн здебільшого зарезервовані для національного споживання.

"Що стосується зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів і продукти харчування, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України в зиму, що наближається". - заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

НАТО запропонувала своїм членам замінити зимовий матеріал, який було передано з таборів. Альянс має у своєму розпорядженні трастовий фонд у розмірі близько 40 мільйонів доларів для цієї мети.

Нагадаємо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги.

Раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Німеччину і США почати поставляти Україні танки

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