Резніков на зустрічі "Рамштайн-4" назвав три пріоритети України

Розблокування українських портів, ремонт іноземної військової технік та вповадження "натівської" програми LOGFAS - три пріорітети, які нині потрібні Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мінстра оборони України Олексія Резнікова під час зустрічі "Рамштайн-4".

У своєму виступі Резніков наголосив на трьох пріоритетах України.

По-перше, це зміцнення mission oriented approach.

"Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії", - сказав міністр.

Одна з них - розблокування портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря.

Він додав, що перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів.

По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку отримує Україна.

"Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей", - наголосив Резніков.

По-третє, Україна активізує зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.