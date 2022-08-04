У Зеленського пояснили, що потрібно Україні для укріплення переговорної позиції

Україна зможе повернутися за стіл переговорів з Росією після укріплення позицій на полі бою. Для цього українським військовим потрібна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Він заявив, що "правильна" переговорна позиція містить чотири складові. Серед них:

далекобійна артилерія, РСЗВ та ATACMS для знищення логістики росіян;

засоби ППО та ПРО для захисту міст;

ударні безпілотники;

броньована техніка для контрнаступів ЗСУ.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, що зараз між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що у нинішній ситуації недоречно вести переговори з РФ. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.

Також глава переговорної групи, нардеп Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговорний процес після контрнаступу на окремих ділянках. Він вважає, що це може статися до кінця серпня.

При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.