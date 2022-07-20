Рамштайн-4. Чого чекати від нової зустрічі міністрів оборони

Союзники України збираються на переговори "Рамштайн" вчетверте. Сьогодні, 20 липня контактна група обговорить розширення військової допомоги у боротьбі з РФ. Очікується, що на зустрічі можуть ухвалити рішення про передачу потужних систем ППО та далекобійних ракет.

Зустріч онлайн

Контактна група проведе щомісячну зустріч у форматі "Рамштайн" 20 липня. Цього разу представники військових відомств поспілкуються у віртуальному режимі.

На порядку денному нові постачання зброї для ЗСУ, а також вирішення питань логістики. Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, до формату "Рамштайн" можуть приєднатися нові партнери.

Очікування від переговорів

За підсумками "Рамштайн-4" в Україні очікують посилення військової підтримки та приємні "сюрпризи" від союзників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на прибуття потужних систем ППО. Оскільки головним пріоритетом у протистоянні агресору залишається захист неба.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська сторона сподівається на додаткове озброєння, щоб здобути перевагу в силах, необхідну для завершення війни.

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував "дуже хороші новини" для України від США після обговорення порядку денного переговорів "Рамштайн" із Ллойдом Остіном. Подробиці пообіцяв незабаром.

Військова допомога США

Напередодні зустрічі контактної групи у США заявили про можливість передачі Україні додаткових установок HIMARS та новітніх систем протиповітряної оборони, які працюють по цілях на середній та великій дальності.

Так, у Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це дозволить серйозно посилити захист неба.

Також стало відомо, що Україна веде переговори із представниками Штатів про надання далекобійних ракет для HIMARS.

Щодо планів постачання ракет, здатних бити на 300 км, посол у США Оксана Маркарова повідомила, що з Вашингтоном обговорюються всі можливості для отримання нових видів озброєння. Проте детальної інформації розголошувати не варто, краще "здивувати ворога на полі бою".

Результати минулих переговорів

Зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуваються на регулярній основі з квітня. До суттєвих змін призвели переговори контактної групи у Брюсселі 15 червня.

За останній місяць військова допомога партнерів допомогла стабілізувати ситуацію на окремих ділянках фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, важливим чинником стало постачання американських ракетних систем залпового вогню.

Наприкінці червня в Україну прибули РСЗВ HIMARS, за допомогою яких ЗСУ активно знищують склади з боєприпасами, командні пункти та центри управління російською армією. У Пентагоні підтвердили, що M142 HIMARS вже суттєво впливають на війну.

Також Україна отримала від партнерів перші далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, які здатні бити на відстань від 40-80 км до 220 км, залежно від типу ракет. Такі установки раніше обіцяли надати Норвегія та Великобританія.

За підсумками зустрічей, на озброєння України від союзників надійшли системи для охорони морського узбережжя, в т.ч. протикорабельні ракети "Harpoon", гаубиці, танки, бронетехніка, гелікоптери, протитанкові ракетні комплекси, боєприпаси та ін.

Що потрібно знати про формат "Рамштайн"

"Рамштайн" - переговорна платформа, створена з ініціативи США для надання військової підтримки Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Свою назву переговори одержали після першої зустрічі союзників, яка відбулася на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На ній зібралися представники оборонних відомств із 43 країн. Кількість учасників із кожними наступними переговорами збільшується.

Представники коаліції на підтримку України створили міжнародну контактну групу (UDCG), яка щомісяця зустрічається у очному форматі чи онлайн для оптимізації процесу надання оборонної допомоги нашій країні.