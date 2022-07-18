Залужний про успіхи на фронті: нам вдалося стабілізувати ситуацію

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронтах боротьби проти російської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зокрема, він повідомив про те, що провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і розповів про оперативну обстановку.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована", - зазначив Залужний.

За його словами, важливим фактором стала поставка ракетних систем HIMARS, які завдають прицільних ударів по російських пунктах управління, складах зберігання боєприпасів і палива.

"Напередодні засідання Контактної групи щодо оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі і в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу в боротьбі за свободу", - додав він.