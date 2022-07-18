Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"

Збройні сили України встановили паритет у певних позиціях на фронті боротьби проти російської агресії. Проте Україна сподівається на додаткове озброєння від західних партнерів, аби збільшити сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Що стосується паритету. Сьогодні у нас дійсно вже зовсім інша ситуація, ніж була місяць тому. Завдяки тому, що ми отримуємо необхідну кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певних позиціях. Чи достатньо цього сьогодні? Хотілося б більшого", - сказав він.

Данілов також зазначив, що найближчим часом відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", на якій, зокрема, буде міністр оборони України Олексій Резніков.

"Будемо думати, що наші партнери будуть додавати нам зброю, щоб це не було паритетом, а було перебільшенням у нашу користь, щоб у нас була можливість закінчити цю війну", - сказав векретар РБНО.

Він сподівається, що на зустрічі будуть "сюрпризи" для України.