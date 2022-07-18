Резніков анонсував хороші новини для України після розмови з главою Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках Рамштайна: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль зброї, що надходить в Україну", - розповів очільник Міноборони України за підсумками розмови.

Також він зазначив, що у Міноборони США є "дуже хороші новини", але подробиці будуть оприлюднені трохи пізніше.