ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков анонсував хороші новини для України після розмови з главою Пентагону

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 21:04
Резніков анонсував хороші новини для України після розмови з главою Пентагону Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Зокрема, сторони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках Рамштайна: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль зброї, що надходить в Україну", - розповів очільник Міноборони України за підсумками розмови.

Також він зазначив, що у Міноборони США є "дуже хороші новини", але подробиці будуть оприлюднені трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протиповітряна оборона України отримає від США дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Також ми писали, що, за інформацією Пентагону, американські ракетні системи M142 HIMARS, які США передали ЗСУ, мають суттєвий вплив на війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Олексій Резніков Допомога Україні Військова допомога
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує