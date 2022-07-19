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Кулеба розповів, чого чекати від зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

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Вівторок 19 липня 2022 21:27
Кулеба розповів, чого чекати від зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4" Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 20 липня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України. Зокрема, планується анонс нових поставок зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Будуть нові оголошення про постачання зброї. Не тільки від США. Можливо, до формату приєднаються нові держави", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що під час переговорів також планується обговорити питання, які виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч у форматі "Рамштайн-4" пройде в онлайн-форматі.

Також ми писали, що Резніков провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіним. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн-4".

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