Кулеба розповів, чого чекати від зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"
У середу, 20 липня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України. Зокрема, планується анонс нових поставок зброї для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Будуть нові оголошення про постачання зброї. Не тільки від США. Можливо, до формату приєднаються нові держави", - заявив Кулеба.
При цьому він додав, що під час переговорів також планується обговорити питання, які виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч у форматі "Рамштайн-4" пройде в онлайн-форматі.
Також ми писали, що Резніков провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіним. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн-4".
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