Кулеба розповів, чого чекати від зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

У середу, 20 липня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України. Зокрема, планується анонс нових поставок зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону .

"Будуть нові оголошення про постачання зброї. Не тільки від США. Можливо, до формату приєднаються нові держави", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що під час переговорів також планується обговорити питання, які виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.