Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников

Союзники Украины собираются на встречу в формате "Рамштайн" сегодня, 15 марта. Переговоры оборонной контактной группы пройдут уже в десятый раз.

РБК-Украина собрало все, что известно о Рамштайн-10 в материале ниже.

Главное о переговорах

Очередная встреча Коалиции по вопросам военной помощи Украине запланирована на среду, 15 марта 2023.

Спустя ровно месяц после "Рамштайна" в Брюсселе партнеры снова проведут переговоры, но в дистанционном режиме.

Ранее в Минобороны Украины анонсировали Рамштайн-10 онлайн на середину марта, а очную встречу – в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы Контактной группы.

Ожидания Украины

Министр обороны Алексей Резников выразил оптимизм по поводу новой встречи с союзниками.

Накануне десятого "Рамштайна" он провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Главы оборонных ведомств обсудили приоритетные направления в сотрудничестве и "путь к победе в войне".

По итогам разговора Резников заявил, что поддержка партнеров внушает ему большой оптимизм в отношении будущего. "Солидарность становится эффективностью на поле битвы", – подчеркнул министр.

В свою очередь Ллойд Остин заверил в поддержке США Украины "столько, сколько потребуется".

Главными темами повестки дня на "Рамштайне-10", вероятно, будут вопросы предоставления боеприпасов и систем ПВО. Также в приоритете продолжение поставок танков и тяжелой бронированной техники для контрнаступления ВСУ.

Так, перед встречей с министрами обороны стран ЕС в начале марта Алексей Резников озвучил потребности Украины – средства ПВО, боеприпасы и миллион снарядов калибра 155 мм. Он обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно для обеспечения продвижения ВСУ.

Хроника встреч Рамштайн

Рамштайн-9. Брюссель, 14-15 февраля 2023. Число участников Антикремлевской коалиции достигло 54 стран. Союзники пообещали, что помогут Украине перейти в контрнаступление весной. Также обсуждалась возможность поставок боевой авиации. Ряд партнеров сообщили о готовности обучать украинских пилотов.

Рамштайн-8. Германия, авиабаза ВВС США, 20 января 2023. Основной темой стало разблокирование поставок танков Leopard 2. Также была анонсирована передача дополнительных систем ПВО Patriot и IRIS-Т, ПВО Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker и др. Вопрос с танками был решен положительно спустя 5 дней после встречи. Первые танки Leopard прибыли в Украину из Польши 24 февраля.

Рамштайн-7. Онлайн, 16 ноября 2022. Испания подтвердила поставки систем ПВО Hawk, Польша - ПВО ближнего действия и артиллерии, Германия - дополнительных РСЗО. Канада и Швеция обязались передать вооружение и зимнее снаряжение на сотни миллионов долларов.

Рамштайн-6. Брюссель, 12 октября 2022. Впервые союзники объявили о передаче систем ПВО NASAMS, IRIS-T, Hawk. Германия обязалась поставить дополнительные системы MARS II и САУ PzH 2000.

Рамштайн-5. Германия, авиабаза ВВС США, 8 сентября 2022. США объявили о поставках дополнительных гаубиц, противорадиолокационных ракет HARM, броневиков Humvee. Норвегия анонсировала поставки 160 ракет Hellfire, Германия - зенитных установок Gepard и бронированных танков-мостоукладчиков Biber.

Рамштайн-4. Онлайн, 20 июля 2022. Были анонсированы поставки дополнительных систем HIMARS и высокоточных боеприпасов для 155-мм артиллерии от США. Союзники договорились обеспечить обучение украинских военных и ремонт военной техники.

Рамштайн-3. Брюссель, 15 июня 2022. По итогам встречи союзники передали Украине гаубицы М777, десятки тысяч боеприпасов и ракет для HIMARS, ракеты Harpoon, Brimstone. Германия пообещала поставить системы MARS II, а Словакия обязалась передать вертолеты Ми-17.

Рамштайн-2. Онлайн, 23 мая 2022. Партнеры договорились о наращивании поставок артиллерии 155 мм и усилении береговой обороны Украины. Была анонсирована передача вертолетов и танков от Чехии.

Рамштайн-1. Германия, авиабаза ВВС США, 26 апреля 2022. Глава Пентагона Ллойд Остин инициировал встречу партнеров для военной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Коалиция собрала более 40 союзников. Было принято решение об ускорении поставок необходимых вооружений. Страны объявили о выделении военной помощи на 5 млрд долларов.