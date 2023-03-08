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Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО, - Резников

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Среда 08 марта 2023 12:53
Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина рассчитывает как можно скорее получить от европейских союзников средства ПВО, боеприпасы и миллион снарядов калибра 155 мм.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников накануне неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии - ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - заявил Резников.

Министр отметил важность продолжения поставок в Украину бронированных БМП и танков, которые помогут создать "стальной кулак" накануне контрнаступления.

В то же время Резников отметил, что как юрист считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил поставок военной помощи, однако необходимо также учитывать обстоятельства военного времени, когда скорость поставок имеет решающую роль.

"Как Йенс Столтенберг (Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, - ред.) сказал нам в Брюсселе во время прошлой встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал направить средства из европейских оборонных фондов на закупку боеприпасов для Украины.

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