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Это уже тренд. Резников заявил о создании корабельной коалиции для Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 14 марта 2023 18:12
Это уже тренд. Резников заявил о создании корабельной коалиции для Украины Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. На этот раз партнеры помогли с созданием корабельной коалиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова во время брифинга в Одессе.

"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией", - сказал министр обороны.

По его словам, благодаря сегодняшнему объявлению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно сказать, что сейчас образуется корабельная коалиция.

"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии", - сообщил Резников.

Он также заявил, что к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.

"Уже, по меньшей мере, 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", - подчеркнул министр.

Напомним, в январе впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми флагами.

Кроме того, Украина получит от Нидерландов корабли для обезвреживания мин.

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