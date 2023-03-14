Резников о самолетах: не влияет на контрнаступление, но чем раньше получим, тем лучше
Вопрос передачи самолетов Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление наших воинов, однако все же может улучшить наступательные возможности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на брифинге в Одессе.
"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale, и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь" , - заявил Алексей Резников.
Министр отметил, что вопрос самолетов не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. В то же время, он поможет уберечь как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.
По словам Резникова, успешное наступление состоит в выполнении трех факторов:
- перевода врага в оборону;
- прекращения его доминирования в воздухе;
- уничтожения логистики
"В этих трех факторах, два - это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем будет лучше", - отметил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, ее страна обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собирается вывести из эксплуатации в 2025 году.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава может передать ВСУ свои истребители МиГ-29 для борьбы с российской агрессией в течение 4-6 недель.
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