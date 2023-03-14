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Резников о самолетах: не влияет на контрнаступление, но чем раньше получим, тем лучше

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Вторник 14 марта 2023 17:56
Резников о самолетах: не влияет на контрнаступление, но чем раньше получим, тем лучше Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вопрос передачи самолетов Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление наших воинов, однако все же может улучшить наступательные возможности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на брифинге в Одессе.

"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale, и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь" , - заявил Алексей Резников.

Министр отметил, что вопрос самолетов не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. В то же время, он поможет уберечь как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.

По словам Резникова, успешное наступление состоит в выполнении трех факторов:

  • перевода врага в оборону;
  • прекращения его доминирования в воздухе;
  • уничтожения логистики

"В этих трех факторах, два - это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем будет лучше", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, ее страна обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собирается вывести из эксплуатации в 2025 году.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава может передать ВСУ свои истребители МиГ-29 для борьбы с российской агрессией в течение 4-6 недель.

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