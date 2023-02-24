Польша назвала количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции в Киеве.

"Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2 A4", - заявил Моравецкий и пообещал, что в скором времени Варшава поставит Киеву еще танки.

Также польский премьер подчеркнул, что день полномасштабного вторжения РФ в Украину стал началом поражения страны-агрессора.

"24 февраля история, я убежден, началась заново. Ценности "русского мира" должны проиграть. Украина должна выиграть эту войну. Низкий уклон украинцам, которые также защищают безопасность Европы. Украина является сердцем европейской цивилизации", - добавил Моравецкий.

Танки Leopard 2 уже в Украине

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.

После чего министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard 2 уже находятся в Украине, но не назвал количество переданных машин.

Напомним, что получение первой партии Leopard 2 от Польши подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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