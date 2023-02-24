ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша назвала количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 24 февраля 2023 14:47
Польша назвала количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2. Речь идет о четырех единицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции в Киеве.

"Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2 A4", - заявил Моравецкий и пообещал, что в скором времени Варшава поставит Киеву еще танки.

Также польский премьер подчеркнул, что день полномасштабного вторжения РФ в Украину стал началом поражения страны-агрессора.

"24 февраля история, я убежден, началась заново. Ценности "русского мира" должны проиграть. Украина должна выиграть эту войну. Низкий уклон украинцам, которые также защищают безопасность Европы. Украина является сердцем европейской цивилизации", - добавил Моравецкий.

Танки Leopard 2 уже в Украине

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.

После чего министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard 2 уже находятся в Украине, но не назвал количество переданных машин.

Напомним, что получение первой партии Leopard 2 от Польши подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Польша Варшава Военная помощь
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны