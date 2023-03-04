Резников обратился в ЕС с просьбой поставлять 250 тысяч снарядов в месяц, - СМИ
Украинский министр обороны Алексей Резников обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно для обеспечения продвижения ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В письме коллегам в 27 странах-членах Европейского союза Резников отметил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.
Резников заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от стран ЕС снаряды на 1 млрд евро в течение нескольких недель.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен предложить трехсторонний план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами.
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