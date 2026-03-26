Трамп заявил, что Иран хотел сделать его своим верховным лидером

Президент США подчеркнул, что еще никогда не было главы страны, "которая бы хотела этой должности меньше, чем быть главой Ирана".

Трамп добавил, что его хотели сделать иранским верховным лидером, однако он отказался.

"Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", - сказал Трамп.

Завершение войны против Ирана

Напомним, вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон завершает операцию "Эпическая ярость" против Ирана. По его словам, окончание состоится в ближайшее время и точно по графику.

Кроме того, этой ночью президент США Дональд Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку. Все публичные отговорки он объясняет тем, что Тегеран боится об этом сказать напрямую из-за опасений ликвидации.

Отметим, накануне Трамп заявил, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи"