Названа формула обміну полоненими

Фото: місце обміну (скріншот відео)

Обмін буде проходити в закритому для преси режимі

Обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО. Про це розповіли в ефірі каналу "112".

Зазначається, що обмін буде проходити в закритому для преси режимі.

"За офіційною інформацією, він (обмін, - ред.) має розпочатися об 11:00 за формулою - 120 осіб від Києва і 80 від ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики привезли на місце обміну полоненими українців, яких планують передати українській стороні.

Також від Бахмутського СІЗО Донецької області поїхали кілька автобусів з утримуваними особами до місця обміну полоненими. Туди вже виїхали спостерігачі ОБСЄ.

Через обмін полоненими сьогодні не працює контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.