Денісова розповіла, скільки українців повернуться з полону додому

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова прогнозує, що з полону повернуться 80 українців

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що додому з полону повернуться 80 українців у рамках обміну полонених. Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

Денісова зазначила, що кількість звільнених українців може змінитись.

"Мої представники підтверджують: до місця взаємного звільнення з ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами. Вони, наразі, залишаються в автобусах", - додала вона.

Омбудсмен анонсувала початок процесу верифікації.

Раніше повідомлялось, що розпочався процес обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО.

За попередніми даними, обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Раніше президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.