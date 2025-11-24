Бахрома и акцентные плечи: Маша Ефросинина показала стильний total black "лук"

Маша Ефросинина поразила очередным стильным выходом. Телеведущая появилась в трендовом total black, соединив акцентные плечи, длинную бахрому и классические элементы, которые сделали ее "лук" одновременно смелым, элегантным и современным.

Какой "лук" выбрала Ефросинина

Акцентные плечи

Основой образа стал удлиненный черный жакет с гипертрофированной линией плеч - одним из ключевых трендов мировых подиумов последних сезонов.

Острые, приподнятые плечи визуально придают фигуре решительности и четкой геометрии, создавая архитектурный, почти скульптурный силуэт.

Жакет имеет приталенный крой или застегивается на одну пуговицу, подчеркивает талию и уравновешивает массивный верх.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Бахрома

Под жакет телеведущая надела мини-юбку с длинной массивной бахромой. Этот элемент выполнен экокожи - еще одного актуального материала в современной моде.

Бахрома придает виду динамики и драматизма, создавая эффект движения даже тогда, когда Ефросинина стоит на месте. Такой прием часто используют стилисты, чтобы продлить силуэт и добавить луку энергии.

Ефросинина задает тренды (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Колготки в горошек

Еще одним стильным акцентом стали тонкие черные колготки в мелкий горошек - излюбленный модницами мотив polka dot.

Этот ретро-узор мягко сбалансирует агрессивность акцентных плеч и кожаной бахромы, придавая образу игривости, женственности и легкой кокетливости. Такая деталь делает look менее формальным и вносит нотку воздушности.

Маша Ефросинина показала модный образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Обувь

В завершение Ефросинина выбрала классические черные туфли-лодочки на высоком каблуке с острым носком. Именно такая модель позволяет визуально удлинить ноги, подчеркнуть стройность и сделать образ еще более утонченным.

Туфли дополняют общую концепцию total black и идеально сочетаются с другими элементами образа.

Маша Ефросинина показала модный образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Объемные волны и макияж

Прическа Маши - распущенные, слегка волнистые волосы с объемом - усиливает эффект женственности и придает луку легкости.

Макияж телеведущей выполнен в классической стилистике: упор на глаза (вероятно, легкие "смоки айз") и нежно-розовые губы. Благодаря этому образ сохраняет баланс между сексуальностью и элегантностью.

Маша Ефросинина показала модный лук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Стиль

Образ Маши Ефросининой - пример того, как можно сочетать строгость силуэта, женственность и интеллектуальность.

Акцентные плечи придают уверенности, бахрома - динамики, а колготки с polka dot - нежной игривости. Вместе это создает образ, который выглядит современно, дорого и очень стильно.

Такой look станет идеальным вдохновением для модниц, желающих придать своему образу характера и одновременно сохранить женственность.

Если вы ищете модные идеи на вечеринку или важное мероприятие, а черный цвет - ваш фаворит, образ Ефросининой может стать идеальным референсом.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)