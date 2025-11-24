Бахрома и акцентные плечи: Маша Ефросинина показала стильний total black "лук"
Маша Ефросинина поразила очередным стильным выходом. Телеведущая появилась в трендовом total black, соединив акцентные плечи, длинную бахрому и классические элементы, которые сделали ее "лук" одновременно смелым, элегантным и современным.
Какой "лук" выбрала Ефросинина
Акцентные плечи
Основой образа стал удлиненный черный жакет с гипертрофированной линией плеч - одним из ключевых трендов мировых подиумов последних сезонов.
Острые, приподнятые плечи визуально придают фигуре решительности и четкой геометрии, создавая архитектурный, почти скульптурный силуэт.
Жакет имеет приталенный крой или застегивается на одну пуговицу, подчеркивает талию и уравновешивает массивный верх.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Бахрома
Под жакет телеведущая надела мини-юбку с длинной массивной бахромой. Этот элемент выполнен экокожи - еще одного актуального материала в современной моде.
Бахрома придает виду динамики и драматизма, создавая эффект движения даже тогда, когда Ефросинина стоит на месте. Такой прием часто используют стилисты, чтобы продлить силуэт и добавить луку энергии.
Ефросинина задает тренды (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Колготки в горошек
Еще одним стильным акцентом стали тонкие черные колготки в мелкий горошек - излюбленный модницами мотив polka dot.
Этот ретро-узор мягко сбалансирует агрессивность акцентных плеч и кожаной бахромы, придавая образу игривости, женственности и легкой кокетливости. Такая деталь делает look менее формальным и вносит нотку воздушности.
Маша Ефросинина показала модный образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Обувь
В завершение Ефросинина выбрала классические черные туфли-лодочки на высоком каблуке с острым носком. Именно такая модель позволяет визуально удлинить ноги, подчеркнуть стройность и сделать образ еще более утонченным.
Туфли дополняют общую концепцию total black и идеально сочетаются с другими элементами образа.
Маша Ефросинина показала модный образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Объемные волны и макияж
Прическа Маши - распущенные, слегка волнистые волосы с объемом - усиливает эффект женственности и придает луку легкости.
Макияж телеведущей выполнен в классической стилистике: упор на глаза (вероятно, легкие "смоки айз") и нежно-розовые губы. Благодаря этому образ сохраняет баланс между сексуальностью и элегантностью.
Маша Ефросинина показала модный лук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Стиль
Образ Маши Ефросининой - пример того, как можно сочетать строгость силуэта, женственность и интеллектуальность.
Акцентные плечи придают уверенности, бахрома - динамики, а колготки с polka dot - нежной игривости. Вместе это создает образ, который выглядит современно, дорого и очень стильно.
Такой look станет идеальным вдохновением для модниц, желающих придать своему образу характера и одновременно сохранить женственность.
Если вы ищете модные идеи на вечеринку или важное мероприятие, а черный цвет - ваш фаворит, образ Ефросининой может стать идеальным референсом.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
