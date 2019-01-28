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"Селтік" близький до завершення трансферу вінгера "Карпат" Шведа

Новини » Спорт    28.01.2019 - 14:24
"Селтік" близький до завершення трансферу вінгера "Карпат" Шведа
Фото: Мар'ян Швед (fckarpaty.com)

Про перехід оголосять найближчим часом

"Селтік" найближчим часом завершить переговори з львівськими "Карпатами" про перехід півзахисника Мар'яна Шведа. Про це повідомляє Daily Record.

Шотландський клуб заплатить за українця 1,75 млн фунтів.

Зазначимо, раніше тренер "Селтіка" Брендан Роджерс заявляв, що Шведа можуть віддати в оренду до кінця сезону. Це буде залежати від рівня його фізичної підготовки.

У цьому сезоні "Селтік" посідає перше місце в таблиці шотландської лізі. Швед, в свою чергу, в нинішньому сезоні зіграв за "Карпати" 17 матчів в УПЛ, забив 8 м'ячів і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у послугах молодого футболіста також були зацікавлені "Динамо", "Леганес" і клуб з Бельгії.

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