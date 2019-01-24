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"Шахтар" і "Зеніт" домовилися про трансфер Ракицького

Новини » Спорт    24.01.2019 - 16:26
"Шахтар" і "Зеніт" домовилися про трансфер Ракицького
Фото: Ярослав Ракицький (facebook.com/fcshakhtar)

Офіційно про перехід оголосять найближчими днями

Пітерський "Зеніт" і донецький "Шахтар" остаточно домовилися про трансфер захисника Ярослава Ракицького. Як повідомляє російський "Спорт-Експрес", про перехід 29-річного гравця буде оголошено в найближчі дні.

Відзначається, що на фінальному етапі переговорів пітерцям вдалося знизити суму трансферу з 14 млн євро до приблизно 10. Також в угоді між клубами з'явився пункт, згідно з яким "гірники" отримають ще 2 мон євро за досягнення українця в пітерської команди.

Ракицький є вихованцем "гірників" і захищає кольори клубу з 2009 року. У нинішньому сезоні захисник провів за "Шахтар" 11 офіційних матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

 

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