"Шахтар" і "Зеніт" домовилися про трансфер Ракицького

Фото: Ярослав Ракицький (facebook.com/fcshakhtar)

Офіційно про перехід оголосять найближчими днями

Пітерський "Зеніт" і донецький "Шахтар" остаточно домовилися про трансфер захисника Ярослава Ракицького. Як повідомляє російський "Спорт-Експрес", про перехід 29-річного гравця буде оголошено в найближчі дні.

Відзначається, що на фінальному етапі переговорів пітерцям вдалося знизити суму трансферу з 14 млн євро до приблизно 10. Також в угоді між клубами з'явився пункт, згідно з яким "гірники" отримають ще 2 мон євро за досягнення українця в пітерської команди.

Ракицький є вихованцем "гірників" і захищає кольори клубу з 2009 року. У нинішньому сезоні захисник провів за "Шахтар" 11 офіційних матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, захисник київського "Динамо" і збірної Хорватії Йосип Піварич може перейти в іспанський "Бетіс".