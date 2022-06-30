RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла

Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, який пошкодила ракета РФ. Відомо про нову жертву обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"Щойно під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п'ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що станом на зараз відомо про сімох загиблих мирних жителів. Ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки окупантів знищено п'ятиповерхівку.

Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Миколаєву щонайменше 11 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниракетный ударМиколаївВибух