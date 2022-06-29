ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини

Новость на русском →
Миколаїв, Середа 29 червня 2022 12:23
Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини Фото: Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет. Попередньо, через влучання в багатоповерхівку, четверо загиблих та п'ятеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

Фото: Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини (t.me/mykolaivskaoblrada)

"Черговий терористичний акт - ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 06:25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва.

Вона зазначила, що рятувальна операція продовжується. Під завалами залишаються люди.

Оновлено. 12:30. Порушено справу.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі на місці події працюють прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники та медики. Проводяться пошуково-рятувальна операція та першочергові слідчі дії. Кількість потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці в середу, 29 червня, було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. У цьому під'їзді немає прольотів із 3 по 5 поверх.

Зазначимо, що вчора окупанти також завдали масованої ракетної атаки на Миколаїв. По місту було випущено 11 ракет, а Очаків обстріляли з РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв ракетный удар
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом