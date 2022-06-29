Російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет. Попередньо, через влучання в багатоповерхівку, четверо загиблих та п'ятеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram .

Фото: Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини (t.me/mykolaivskaoblrada)

"Черговий терористичний акт - ракетами обстріляне місто Миколаїв. Мінімум 10 ракет за пів години. 06:25 ранку, пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок. На зараз вже четверо загиблих. Мінімум п’ять поранено", - написала Замазєєва.

Вона зазначила, що рятувальна операція продовжується. Під завалами залишаються люди.

Оновлено. 12:30. Порушено справу.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі на місці події працюють прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники та медики. Проводяться пошуково-рятувальна операція та першочергові слідчі дії. Кількість потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці в середу, 29 червня, було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. У цьому під'їзді немає прольотів із 3 по 5 поверх.

Зазначимо, що вчора окупанти також завдали масованої ракетної атаки на Миколаїв. По місту було випущено 11 ракет, а Очаків обстріляли з РСЗВ.

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