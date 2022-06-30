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Ракетный удар по Николаеву: число погибших возросло

Фото: число погибших в результате ракетного удара по Николаеву возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного дома, который повредила ракета РФ. Известно о новой жертве обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на сейчас известно о семерых погибших мирных жителей. Еще шестеро получили ранения.

Напомним, вчера, 29 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.

Позже стало известно, что российские войска выпустили по Николаеву минимум 11 ракет.

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