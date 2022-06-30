Ракетный удар по Николаеву: число погибших возросло

Спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного дома, который повредила ракета РФ. Известно о новой жертве обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
"Только что во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на сейчас известно о семерых погибших мирных жителей. Еще шестеро получили ранения.
Напомним, вчера, 29 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка.
Позже стало известно, что российские войска выпустили по Николаеву минимум 11 ракет.
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