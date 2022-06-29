У Миколаєві вранці прогриміли вибухи, на місця виїхали рятувальники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

Жителів просять залишатися в укриттях.

"На місця вже виїхали рятувальники і медики. Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги. Не публікуйте фотографії з місць обстрілу! Всю інформацію повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 07:22

Є попадання у житлову багатоповерхівку.

На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють рятувальники, медики та комунальники.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

Унаслідок російських обстрілів Миколаївської області в п'ятницю і суботу постраждали семеро людей.

Раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.

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