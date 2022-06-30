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Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла

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Миколаїв, Четвер 30 червня 2022 16:09
Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, який пошкодила ракета РФ. Відомо про нову жертву обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"Щойно під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п'ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що станом на зараз відомо про сімох загиблих мирних жителів. Ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки окупантів знищено п'ятиповерхівку.

Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Миколаєву щонайменше 11 ракет.

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