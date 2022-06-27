ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович про удар по Кременчуку: почалася фаза ракетного терору

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 червня 2022 22:34
Арестович про удар по Кременчуку: почалася фаза ракетного терору Фото: Олексій Арестович, радник Голови ВП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ракетним ударом по торговому центру в Кременчуці Росія ознаменувала початок фази ракетного терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Почалася фаза ракетного терору щодо мирного населення. Кругове відхилення ракет типу Х22 становить 600 метрів. Ні по яким точним цілям в центрі міста бити неможливо", - сказав він.

Арестович також підкреслив, що міжнародні конвенції прямо забороняють нанесення ударів, які супроводжуються жертвами серед цивільних.

Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

На даний момент відомо про 13 загиблих внаслідок удару.

Останні новини про події в Кременчуці можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Олексій Арестович
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися