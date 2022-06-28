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Монастирський: встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 11:32
Монастирський: встановлено імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці Фото: глава МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці. Також встановлено імена льотчиків, які скоїли злочин.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.

Нагадаємо, вчора російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Станом на ранок вівторка кількість загиблих зросла до 18, а ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.

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Кременчук Денис Монастирський ракетный удар Війна Росії проти України
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