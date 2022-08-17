Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі
У Харкові 17 серпня були чутні вибухи. Майже одразу була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Знову обстріл Салтівського району", - заявив Терехов.
Пізніше міський голова повідомив, що на місці прильоту сталася сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації у міської влади поки що немає.
Оновлено 22:18
За попередньою інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 10 отримали поранення.
Оновлено 22:23
Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих та 10 постраждалих внаслідок обстрілу.
Оновлено 22:30
Радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомляє про 11 поранених.
Оновлено 22:38
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. За його словами російські ракети влучили у гуртожиток. Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб, а постраждалих стало 16.
Нагадаємо, що раніше вночі Харків обстріляли під час повітряної тривоги.
Вчора Харків зазнав одного з наймасованіших ударів. По місту було випущено 7 ракет.
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