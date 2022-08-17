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Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі

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Харків, Середа 17 серпня 2022 21:58
Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі Фото: Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові 17 серпня були чутні вибухи. Майже одразу була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Знову обстріл Салтівського району", - заявив Терехов.

Пізніше міський голова повідомив, що на місці прильоту сталася сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації у міської влади поки що немає.

Оновлено 22:18

За попередньою інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 10 отримали поранення.

Оновлено 22:23

Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих та 10 постраждалих внаслідок обстрілу.

Оновлено 22:30

Радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомляє про 11 поранених.

Оновлено 22:38

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. За його словами російські ракети влучили у гуртожиток. Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб, а постраждалих стало 16.

Нагадаємо, що раніше вночі Харків обстріляли під час повітряної тривоги.

Вчора Харків зазнав одного з наймасованіших ударів. По місту було випущено 7 ракет.

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