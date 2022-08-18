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Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла

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Харків, Четвер 18 серпня 2022 00:17
Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла Фото: Окупанти обстріляли Харків (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог завдав удару крилатою ракетою "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора обласного Департаменту цивільного захисту Івана Сокола в коментарі Суспільному.

Посадовець зазначив, що у 3-поверховому будинку, в який влучили загарбники, за попередньою інформацією, проживали 30 людей. Серед них були діти та пенсіонери.

"Гуртожиток зруйнований вщент. Триває рятувальна операція, розбір завалів, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - додав Сокол.

Кількість загиблих зросла

Близько 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Продовжується гасіння осередків вогню.

"Загинуло 7 і постраждало 13 осіб (з них врятовано 4 особи)", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 6 людей загинули та 16 постраждали.

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