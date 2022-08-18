Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла
Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог завдав удару крилатою ракетою "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора обласного Департаменту цивільного захисту Івана Сокола в коментарі Суспільному.
Посадовець зазначив, що у 3-поверховому будинку, в який влучили загарбники, за попередньою інформацією, проживали 30 людей. Серед них були діти та пенсіонери.
"Гуртожиток зруйнований вщент. Триває рятувальна операція, розбір завалів, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - додав Сокол.
Кількість загиблих зросла
Близько 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Продовжується гасіння осередків вогню.
"Загинуло 7 і постраждало 13 осіб (з них врятовано 4 особи)", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 6 людей загинули та 16 постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.