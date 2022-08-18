Ранковий обстріл Харкова: Терехов і Синєгубов розповіли про наслідки та постраждалих
Російські окупанти під ранок 18 серпня обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць попадання спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що перший "приліт" стався близько 04:32. Після цього загарбники завдали по місту ще мінімум чотири ракетних удари.
За словами Терехова, в одному з місць попадання спалахнула пожежа.
"Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися", - додав міский голова.
Постраждала дитина
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок влучань є кілька пожеж.
Він вказав, що, згідно з даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі поранення зазнали 5 осіб, серед них є дитина.
Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.
Окупанти завдали удару по гуртожитку в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога загинули 7 людей і ще 16 - зазнали поранень.
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