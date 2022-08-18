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Ранковий обстріл Харкова: Терехов і Синєгубов розповіли про наслідки та постраждалих

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Харків, Четвер 18 серпня 2022 05:21
Ранковий обстріл Харкова: Терехов і Синєгубов розповіли про наслідки та постраждалих Фото: Росіяни обстріляли Харків (ДСНС)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти під ранок 18 серпня обстріляли Слобідський та Холодногірський райони Харкова. На одному з місць попадання спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що перший "приліт" стався близько 04:32. Після цього загарбники завдали по місту ще мінімум чотири ракетних удари.

За словами Терехова, в одному з місць попадання спалахнула пожежа.

"Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися", - додав міский голова.

Постраждала дитина

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок влучань є кілька пожеж.

Він вказав, що, згідно з даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі поранення зазнали 5 осіб, серед них є дитина.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Окупанти завдали удару по гуртожитку в Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога загинули 7 людей і ще 16 - зазнали поранень.

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