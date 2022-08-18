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Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина, кількість постраждалих зросла

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Харків, Четвер 18 серпня 2022 08:08
Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина, кількість постраждалих зросла Фото: Окупанти обстріляли Харків (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 18 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 18 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова", - зазначив посадовець.

Очільник області такод вказав, що станом на 07:15 ранку відомо про одного загиблого та 18 поранених, із них двоє - діти.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував, що всіх постраждалих доправили до медичних закладів.

Він розповів, що площа пожежі становила 800 квадратних метрів.

"У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисяч квадратних метрів", - додав міський голова.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

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