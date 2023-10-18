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Ракетный удар по Запорожью: полиция показала видео спасения пострадавшего из-под завалов

Запорожье, Среда 18 октября 2023 08:28
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Ракетный удар по Запорожью: полиция показала видео спасения пострадавшего из-под завалов Фото: последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 октября (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Запорожье ночью 18 октября произошло обрушение в подъезде с 5 по 3 этаж, и под завалами оказались люди. Бойцы ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, доставая людей из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Правоохранители опубликовали в сети видео, на котором показано спасение пострадавшего из-под завалов.

Также в полиции рассказали, что профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома, попавшего под ракетный обстрел.

Согласно предварительным данным, под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в полиции.

Ракетный удар по Запорожью

Российские оккупанты выпустили в ночь на 18 октября шесть ракет по Запорожью, и одна из них попала в многоэтажный дом в центральной части города. В результате атаки погибли два человека, трое были травмированы.

Сама вражеская атака проходила с 01:33 до 01:48. Тип ракет, по которым били россияне, устанавливается.

Как рассказал исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, в результате удара дом был разрушен. Глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко уточнил, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Погибшие - двое мужчин.

Напомним, ранее, в ночь на 15 октября, российские оккупантs ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью. А днем был нанесен еще один ракетный удар.

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Запорожье полиция ракетный удар
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