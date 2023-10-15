В Запорожье прогремели взрывы, на востоке - воздушная тревога

Мощные взрывы прогремели в Запорожье днем 15 октября. На востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Слышен взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении.

После 15:00 воздушная тревога была объявлена на востоке Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях. Также сирены прозвучали в Черниговской и Донецкой областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в регионах, где объявили тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:10

Обстрелы Запорожья

Следует отметить, что часть Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Речь идет о территориях вдоль побережья Азовского моря, в том числе и Запорожской АЭС.

При этом оккупанты обстреливают Запорожье и другие населенные пункты области. В ночь на 15 октября оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью.