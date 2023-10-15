ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прогремели взрывы, на востоке - воздушная тревога

Запорожье, Воскресенье 15 октября 2023 15:28
UA EN RU
В Запорожье прогремели взрывы, на востоке - воздушная тревога Фото: в Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в Запорожье днем 15 октября. На востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Слышен взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении.

После 15:00 воздушная тревога была объявлена на востоке Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях. Также сирены прозвучали в Черниговской и Донецкой областях.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в регионах, где объявили тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:10

В Запорожье прогремели взрывы, на востоке - воздушная тревога

Обстрелы Запорожья

Следует отметить, что часть Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Речь идет о территориях вдоль побережья Азовского моря, в том числе и Запорожской АЭС.

При этом оккупанты обстреливают Запорожье и другие населенные пункты области. В ночь на 15 октября оккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье вибухи Война в Украине воздушная тревога
NEWS
СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники
СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока