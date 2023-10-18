Ракетний удар по Запоріжжю: поліція показала відео порятунку постраждалого з-під завалів

Внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі вночі 18 жовтня сталося обвалення у під'їзді з 5 по 3 поверх, і під завалами опинилися люди. Бійці ДСНС проводять пошуково-рятувальні роботи, дістаючи людей з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Правоохоронці опублікували у мережі відео, на якому показано порятунок постраждалого з-під завалів.

Також у поліції розповіли, що профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку, який потрапив під ракетний обстріл.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, додали в поліції.

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські окупанти випустили в ніч на 18 жовтня шість ракет на Запоріжжі, і одна з них потрапила до багатоповерхового будинку в центральній частині міста. В результаті атаки загинули двоє людей, троє були травмовані.

Сама ворожа атака відбувалася з 01:33 до 01:48. Тип ракет, якими били росіяни, встановлюється.

Як розповів виконувач обов'язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, внаслідок удару будинок було зруйновано. Голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко уточнив, що внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка. Загиблі - двоє чоловіків.