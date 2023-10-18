Россияне обстреляли многоэтажку в Запорожье: погиб один человек

В ночь на 18 октября россияне выпустили по Запорожью шесть ракет, по меньшей мере, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

По его словам, атака проходила с 01:33 до 01:48. Тип ракет, по которым били россияне, устанавливается.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

"К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два - ранены. Повреждены 8 квартир", - отметил он.

Малашко добавил, что жителей дома эвакуировали, им предоставят временное жилье.

Обстрелы Запорожья

Россияне часто обстреливают Запорожье, нередко используя баллистические ракеты или переоборудованные запасы из систем С-300. Так, в ночь на 18 октября в городе снова раздавались взрывы, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого, в ночь на 15 октября ккупанты ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью. А днем был нанесен еще один ракетный удар.

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