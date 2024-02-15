Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло

По его словам, вследствие утренней атаки россиян, обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

"Повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещения объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах уже работают соответствующие службы", - добавил он.

Фото: Анатолий Куртев (https://t.me/kurtievofficial)

Масштабный обстрел Украины

В четверг, 15 февраля, около 2:00 по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

После 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Также громко работала ПВО в Днепре и Запорожье.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.