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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Фото: внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю постраждали четверо осіб (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об'єкт. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

За його словами, внаслідок ранкової атаки росіян, обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

"Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях вже працюють відповідні служби", - додав він.

 
Фото: Анатолій Куртєв (https://t.me/kurtievofficial)

Масштабний обстріл України

У четвер, 15 лютого, близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також гучно працювала ППО у Дніпрі та Запоріжжі.

У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запоріжжя