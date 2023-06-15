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Ракетный удар по Одессе и сроки начала обучения украинских пилотов: новости за 14 июня

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Украина, Четверг 15 июня 2023 08:15
Ракетный удар по Одессе и сроки начала обучения украинских пилотов: новости за 14 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе в результате чего есть погибшие. Тем временем обучение украинских пилотов на F-16 в Дании могут начать уже в августе.

Более детально о том, что произошло в среду, 14 июня, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ракетный удар "Калибрами" по Одессе: 3 человека погибли, более 10 - получили ранения

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня. В результате три человека погибли, 13 - получили ранения.

Взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города.

Дания в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16, - СМИ

Украинские пилоты могут летом начать обучение на истребителях F-16 в Дании. Вероятно, тренировки начнутся в августе, пишет Reuters.

Предложение начать обучение объявит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Роспропаганда заявила о ранении в Украине "правой руки" Кадырова Делимханова

Депутат Госдумы Адам Делимханов, которого называют "правой рукой" главы Чечни Рамзана Кадырова, ранен. Это произошло на временно оккупированной территории Украины, писала роспропаганда.

Позже Кадыров заявил о том, что Делимханов якобы жив и он не получал ранения.

ВСУ имеют частичный успех, враг несет потери, - Маляр описала ситуацию на фронте

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в рамках проведения наступательной операции. Враг продолжает нести потери, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, за прошедшие сутки украинские воины прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.

Столтенберг об обучении украинских пилотов: уже есть решение

Несколько стран-членов НАТО уже приняли решение об обучении украинских пилотов на западных истребителях, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Есть решение. Уже несколько членов НАТО поддержали, это было после консультаций, что начнется обучение пилотов. Этот вопрос будет рассматриваться и завтра после встречи контактной группы (речь о "Рамштайне" - ред.)", - отметил он.

Пытаются запугать украинцев. Россияне намекнули на теракт на Запорожской АЭС

Российская пропаганда активно публикует видео в сети, где присутствует намек на подрыв Запорожской АЭС. Таким образом враг пытается запугать украинцев, сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД уточняют, что в ролике россияне показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока-2" и также подрыв Каховской ГЭС. Заканчивается видео фотографией Запорожской АЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на территории станции.

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