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Ракетный удар "Калибрами" по Одессе: 3 человека погибли, более 10 – получили ранения

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Одесса, Среда 14 июня 2023 06:41
Ракетный удар "Калибрами" по Одессе: 3 человека погибли, более 10 – получили ранения Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Одессе (t.me/Nazars_look)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня. В результате три человека погибли, 13 – получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

По уточненным данным враг направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 – получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Ночной удар по Одессе

Российские войска сегодня нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Украинские силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

Позже стало известно, что на объектах попадания работают следственные группы. В связи с этим в городе перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченка - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

По информации оперативного командования "Юг", Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" составляет 20 ракет.

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Одесса Вторжение России в Украину ракетный удар
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