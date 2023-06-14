ВСУ имеют частичный успех, враг несет потери, - Маляр описала ситуацию на фронте
Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в рамках проведения наступательной операции. Враг продолжает нести потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.
За прошедшие сутки украинские воины прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.
"Наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - пишет Маляр.
В то же время:
- на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка;
- на Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Потери врага за вчерашние сутки:
- артиллерийская батарея самоходных орудий;
- 2 комплекса РЭБ.
- сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.);
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;
- ЗРК.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
Активная фаза контрнаступления наших воинов началась несколько дней назад. Военным удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:
- Лобковое;
- Левадное;
- Новодаровка;
- Нескучное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатное
Враг пытается отбить освобожденные населенные пункты, применяя авиацию и артиллерию.
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