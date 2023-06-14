ВСУ имеют частичный успех, враг несет потери, - Маляр описала ситуацию на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

За прошедшие сутки украинские воины прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.

"Наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - пишет Маляр.

В то же время:

на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка;

на Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Потери врага за вчерашние сутки:

артиллерийская батарея самоходных орудий;

2 комплекса РЭБ.

сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.);

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

ЗРК.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Активная фаза контрнаступления наших воинов началась несколько дней назад. Военным удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное

Враг пытается отбить освобожденные населенные пункты, применяя авиацию и артиллерию.