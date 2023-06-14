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Роспропаганда заявила о ранении в Украине "правой руки" Кадырова Делимханова

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 12:10
Роспропаганда заявила о ранении в Украине "правой руки" Кадырова Делимханова Фото: Адам Делимханов (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Депутат Госдумы Адам Делимханов, которого называют "правой рукой" главы Чечни Рамзана Кадырова, ранен. Это произошло на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В сети сегодня появилась информация о том, что в Приморске Запорожской области был ликвидирован Делимханов. Сообщалось, что вместе с ним якобы уничтожили еще около 200 "элитных кадыровцев".

Как рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, кортеж Делимханова якобы передвигался на внедорожниках в Приморске Запорожской области и подвергся атаке артиллеристов из группы "Бандерлоги". Сазонов утверждает, что депутат и ряд его соратников погибли, а "на место прибыли 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела".

В то же время украинские источники пока не спешат официально подтверждать смерть Делимханова. А вот российские пропагандисты уже опровергают информацию.

Как заявляют оккупанты, соратник Кадырова жив, но получил ранения.

"Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив", пишет в своем Телеграмм-канале телеканал "Звезда" (принадлежит Минобороны России) с оговоркой, что об этом СМИ "рассказали в Госдуме РФ".

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что "только что общался с Адамом Делимхановым" и тот якобы "жив и здоров".

При этом сам глава Чечни Кадыров написал в соцсетях, что он якобы не может связаться с Делимхановым и просит ГУР МО рассказать, где именно ударили по его соратнику.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата", - написал Кадыров, пообещав "щедрое вознаграждение".

"Кадыровцы" в войне против Украины

Напомним, что "вояки" главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине "прославились" как так называемые тик-ток войска. Они оказались слабо подготовленными, а свои "победы" они могли показывать на камеры, где "борются" с кустами или многоэтажками.

Россия использует "кадыровцев" в качестве пушечного мяса, поэтому те продолжают нести значительные потери. Только недавно Генштаб ВСУ отчитался о том, что наши бойцы ударили по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке, тогда были уничтожены 56 "кадыровцев".

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