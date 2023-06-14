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Оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области: шесть жертв

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Сумы, Среда 14 июня 2023 11:27
Оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области: шесть жертв Фото: оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 13 июня военные РФ обстреляли автомобиль УАЗ, двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной общины.

В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Сумской области

Приграничье Сумской области постоянно страдает от обстрелов из-за "стыка" с тремя областями РФ - Белгородской, Курской и Брянской. В частности, под удары оккупантов после масштабного вторжения РФ в Украину постоянно попадает именно Середино-Будская территориальная община.

Отметим, что обстрелы гражданских, полицейских автомобилей, транспорта энергопредприятий и др. стали у РФ своеобразной тактикой. Например, в середине апреля, враг атаковал автомобили полицейских беспилотниками в Бериславе Херсонской области. Один работник полиции был ранен.

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Сумская область
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