Оккупанты обстреляли автомобиль с лесниками и гражданскими в Сумской области: шесть жертв
Российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 13 июня военные РФ обстреляли автомобиль УАЗ, двигавшийся по территории Середино-Будской территориальной общины.
В результате обстрела 6 человек, среди которых 2 гражданских и 4 работника лесного хозяйства, получили несовместимые с жизнью ранения.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Сумской области
Приграничье Сумской области постоянно страдает от обстрелов из-за "стыка" с тремя областями РФ - Белгородской, Курской и Брянской. В частности, под удары оккупантов после масштабного вторжения РФ в Украину постоянно попадает именно Середино-Будская территориальная община.
Отметим, что обстрелы гражданских, полицейских автомобилей, транспорта энергопредприятий и др. стали у РФ своеобразной тактикой. Например, в середине апреля, враг атаковал автомобили полицейских беспилотниками в Бериславе Херсонской области. Один работник полиции был ранен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.