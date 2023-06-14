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ВСУ уничтожили уже 217 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери России

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Украина, Среда 14 июня 2023 08:20
ВСУ уничтожили уже 217 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери России Фото: ВСУ уничтожили еще 680 российских окупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили уже 217 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 14 июня 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 217 330 (+680) человек ликвидировано;
  • танков - 3943 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7653 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 3783 (+17) ед.;
  • РСЗО - 603 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 364 (+1) ед.;
  • самолетов - 314 ед.;
  • вертолетов - 300 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3324 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1196 (+13) ед.;
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6482 (+9) ед;
  • специальная техника - 516 (+5).

Потери России

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери. Украинские военные отмечают, что враг несет большие потери, особенно на востоке Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раза больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечает, что ВСУ уничтожают на Бахмутском направлении днем по несколько десятков оккупантов.

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