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Как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве: Зеленский поделился деталями

Киев, Пятница 04 апреля 2025 20:58
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Как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве: Зеленский поделился деталями Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 4 апреля, состоялась встреча "коалиции решительных". В глубоком диалоге участвовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хотел бы поблагодарить руководство Британии и Франции. У нас был серьезный конструктивный разговор, сначала поработали глубоко, очень подробно", - рассказал президент, комментируя встречу "коалиции решительных".

По его словам, от лица Украины участвовали:

  • главнокомандующий ВСУ Александр Сырский;
  • заместитель руководителя ОП Павел Палиса;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Они провели серьезное совещание с французскими и британскими коллегами.

"Это не первая встреча, но мне кажется, что эта фундаментальная – одна из первых. Важно, что мы будем работать в постоянном формате, теперь да с соответствующими результатами. Я не могу много деталей разглашать, это только начало, но глубочайшее начало этой работы", - добавил президент.

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, "коалиция решительных" - это группа европейских стран, которые готовы отправить в Украину своих солдат в качестве гарантий безопасности.

Уже прошло несколько встреч коалиции. Никаких конкретных решений пока принято не было. Одна из встреч прошла сегодня в Киеве. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что западные армии обеспечат "инфраструктуру поддержки" Украины. Но пока неизвестно, на каком этапе это произойдет.

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