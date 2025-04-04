РФ ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых
Российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Что известно об ударе
Вечером пятницы в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения с юго-востока. В этот момент мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв.
"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем обстоятельства. Детали позже. До отбоя находиться в безопасных местах", - сообщил тогда Лысак.
Последствия удара
Местные жители начали сообщать, что россияне ударили по заведению общественного питания, в котором, вероятно, находилось большое количество людей.
По данным Вилкула, россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона города. Также известно, что в результате удара в городе повреждены многоэтажки и начался пожар.
Лысык уточнил, что в городе горят машины и гаражи.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский террор. Он показал первые фото с места попадания в Кривом Роге. По его данным, в результате попадания в городе повреждены по меньшей мере 5 домов.
"Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", - написал Зеленский.
Руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне ударили по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой.
"Кассетная баллистическая ракета россиян, предварительно Искандер. Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", - написал он.
По данным правоохранителей, в Кривом Роге продолжается обследование мест поражения. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях
"Район поражения перекрыт работниками полиции для охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан. Просьба с пониманием отнестись к введенным ограничениям", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Информация о жертвах и пострадавших
По состоянию на 20:10 известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - пятеро детей. Еще более 50 получили ранения.
Сначала сообщалось о 12 погибших, среди которых двое детей. Впоследствии Лысак уточнил, что в результате обстрела погибли трое детей.
В свою очередь Вилкул в 20:00 уточнил, что количество жертв возросло до 14, среди погибших - много детей, ведь рядом с местом попадания была детская площадка
Где получить помощь
Начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе уже разворачивается штаб помощи. Он будет расположен в ближайшей школе.
"Стройматериалы будут через полчаса. Подходить только после отбоя! Возможны еще выходы", - предупредил он.
Реакции на обстрел
Уже есть первые реакции на российский обстрел Кривого Рога. В частности, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "Россия - это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь".
"Она (Россия - ред.) не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это - ее истинное лицо", - написал Лубинец.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия намеренно наносит удары по гражданским в Украине.
"Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину, и не хотят мира. Режим Путина и вся Россия демонстративно убили людей. Огонь по гражданским должен был прекратиться. Украина давно заявила, что готова к этому. Но Россия отвергает все предложения о прекращении огня и убивает людей", - написал он.
Предыдущие обстрелы Кривого Рога
В среду, 2 апреля, россияне атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге с помощью баллистики. Тогда погибли четыре человека, и пострадали 29-летняя женщина и 35-летний и 41-летний мужчины.
Предыдущая атака на город была 29 марта, тогда также был нанесен ракетный удар. Однако обошлось без погибших, известно, что тогда пострадали семь человек.
В ночь на 26 марта россияне атаковали город ударными беспилотниками типа "Шахед".
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