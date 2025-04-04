РФ ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых

Российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

Что известно об ударе

Вечером пятницы в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали о применении баллистического вооружения с юго-востока. В этот момент мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв.

"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем обстоятельства. Детали позже. До отбоя находиться в безопасных местах", - сообщил тогда Лысак.

Последствия удара

Местные жители начали сообщать, что россияне ударили по заведению общественного питания, в котором, вероятно, находилось большое количество людей.

По данным Вилкула, россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона города. Также известно, что в результате удара в городе повреждены многоэтажки и начался пожар.

Лысык уточнил, что в городе горят машины и гаражи.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский террор. Он показал первые фото с места попадания в Кривом Роге. По его данным, в результате попадания в городе повреждены по меньшей мере 5 домов.

"Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", - написал Зеленский.