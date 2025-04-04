ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение о перемирии

Пятница 04 апреля 2025 15:00
UA EN RU
Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение о перемирии Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о перемирии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил журналистам на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами.

По его словам, уже есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Трамп также заявил, что Европа так и не смогла достичь положительных результатов в отношениях с Путиным.

"Он готов заключить сделку", - сказал Трамп, имея в виду Владимира Зеленского. Он уточнил, что разговаривал с ним "не так давно".

"И я думаю, что Путин готов пойти на сделку", - добавил Трамп.

В то же время на вопрос о визите представителя Путина Кириллом Дмитриева в США Трамп ответил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ", - резюмировал он.

Переговорный процесс по завершению войны

В марте Соединенные Штаты провели ряд встреч с делегацией Украины и России. Штаты выступили посредником в переговорах о перемирии и предложили 30-дневное прекращение огня.

По итогам встречи Вашингтон и Киев обнародовали совместные заявления. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также свое заявление представила и Россия. Но в их версии был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.

Сегодня Великобритания и Франция обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он медлит с переговорами о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Ведь недавно замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что его страна якобы "не может принять" предложения США по завершению войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО
DAILY
"Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США