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В Днепре взорвалось авто: пострадал чиновник и его жена

Днепр, Пятница 04 апреля 2025 09:33
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В Днепре взорвалось авто: пострадал чиновник и его жена Фото: в Днепре взорвалось авто чиновника (t.me/UA_National_Police)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В Днепре утром 4 апреля взорвался автомобиль. Пострадал местный чиновник и его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечает полиция, сообщение о взрыве поступило к правоохранителям сегодня около 07:40. Водитель автомобиля, местный чиновник, и его жена получили ранения.

По данным источников РБК-Украина, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

Фото: в Днепре взорвалось авто чиновника (t.me/UA_National_Police)

На место выехал первый заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Нападавший застрелил активиста и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Как оказалось, нападавшим оказался местный житель. Позже в СБУ уточнили, что в убийстве Ганула подозревают 46-летнего дезертира.

Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Задержанный находится под стражей, расследование продолжается.

Также на днях в Днепропетровской области нашли мертвым бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Правоохранители задержали подозреваемого. По данным прокуратуры, нападавший расстрелял Плахотника из-за долга.

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