В Днепре взорвалось авто: пострадал чиновник и его жена
В Днепре утром 4 апреля взорвался автомобиль. Пострадал местный чиновник и его жена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Как отмечает полиция, сообщение о взрыве поступило к правоохранителям сегодня около 07:40. Водитель автомобиля, местный чиновник, и его жена получили ранения.
По данным источников РБК-Украина, пострадал глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.
Фото: в Днепре взорвалось авто чиновника (t.me/UA_National_Police)
На место выехал первый заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации.
Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Нападавший застрелил активиста и скрылся с места преступления.
Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Как оказалось, нападавшим оказался местный житель. Позже в СБУ уточнили, что в убийстве Ганула подозревают 46-летнего дезертира.
Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Задержанный находится под стражей, расследование продолжается.
Также на днях в Днепропетровской области нашли мертвым бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Правоохранители задержали подозреваемого. По данным прокуратуры, нападавший расстрелял Плахотника из-за долга.
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